Pronostico Lecce-Napoli, vittoria e clean sheet per Conte? Cosa dicono le quote

Due sconfitte consecutive (Torino e Eindhoven), pur in presenza di una squadra priva di alcuni elementi fondamentali (Rrahmani in difesa, Lobotka a centrocampo più Lukaku/Hojlund in attacco), imponevano al Napoli, e soprattutto al suo allenatore, di provare a porre rimedio alle vistose lacune mostrate nelle due sciagurate prestazioni partenopee precedenti a quella con l’Inter. E Antonio Conte non si è fatto pregare dimostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, le sue straordinarie qualità di tecnico. Ha escluso Lucca dagli undici titolari (inguardabili le sue esibizioni contro i granata e il Psv) e ha ridisegnato in corsa la sua formazione dopo l’infortunio di De Bruyne inserendo Olivera al posto del fuoriclasse belga.
Napoli, quanto paga il 2+NoGoal
Morale? Il Napoli ha battuto l’Inter 3-1 e si è ripreso, insieme alla Roma, il primo posto in campionato. Ma per gli azzurri non c’è neanche il tempo di godersi l’aria dell’alta classifica che già si torna in campo nel turno infrasettimanale che inizia oggi.
I campioni d’Italia inaugurano la nona giornata volando a Lecce per affrontare i salentini che in questo avvio di stagione sembrano essere in notevole difficoltà. Sei soli punti all’attivo sono un bottino davvero risicato ma, per i giallorossi, la nota positiva viene dal rendimento ancora peggiore delle quattro altre squadre che sono dietro, rendimento che almeno per il momento tiene fuori il Lecce dalla zona retrocessione.
Il Napoli ha le carte in regola per espugnare il Via del Mare e chissà se, finalmente, dopo 9 gare di fila riuscirà a mantenere la propria porta inviolata.
Fiducia a 2 e NoGoal, che si possono provare anche in combo: quota 2.15 su Cplay e Begamestar, 2.20 su Sisal, 2.30 su Elabet.