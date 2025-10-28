Pronostico Palermo-Monza, Inzaghi vuole tornare a vincere dopo il ko contro il Catanzaro

Turno di metà settimana non solo per la A ma anche per il torneo cadetto con la testa della classifica leggermente cambiata. Il Modena , che ha battuto l’ Empoli 2-1, ha portato a 4 le lunghezze di vantaggio sulla seconda che non è più il Palermo (battuto a Catanzaro 1-0) ma la coppia formata da Monza e Cesena reduci entrambe da un successo.

Cosa giocare in Palermo-Monza

Come spesso accade ci pensa il calendario a rendere avvincente il torneo e così, a distanza di qualche giorno, stasera il Palermo ospita proprio il Monza (che si trova un punto sopra) con il chiaro intento di riprendersi la piazza d’onore appena persa.

Impresa difficile ma non impossibile soprattutto tenendo conto del fatto che i rosanero in casa sono imbattuti (solo 2 reti incassate con 4 Under 2,5 nelle ultime 4 al Barbera) mentre i brianzoli, in trasferta, hanno raccolto soltanto 5 punti (4 reti realizzate e 3 Under 2,5 in 4 gare esterne fin qui giocate).

E allora da provare l’1 con l’Under 2,5 come alternativa o, magari, in abbinamento. La vittoria degli uomini di Pippo Inzaghi si può giocare a 2.18 su Cplay e Begamestar, a 2.15 su Eurobet, BetFlag e Snai. L'Under 2,5 è offerto a 1.65 da Cplay e Begamestar, a 1.60 da Sisal.