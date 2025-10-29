Pronostico Roma-Parma, Dybala e compagni vogliono agganciare il Napoli al primo posto

Vince la Roma? Scopri le migliori quote dei bookie per il segno 1

I giallorossi, battendo il Sassuolo (1-0), hanno ritrovato la testa della classifica a braccetto con il Napoli (che nel frattempo è tornato in vetta da solo dopo la vittoria a Lecce) e oggi, nel loro impegno infrasettimanale, ospitano il Parma (che di reti ne ha realizzate 3, peggior attacco del torneo) con l’intenzione di non mollare la posizione.

Il segno 1 sembra davvero obbligato, anche per i bookmaker: quota 1.52 su Cplay e Begamestar, 1.50 su Eurobet, 1.44 su Leovegas.

Il pareggio vale 4 volte la posta, il 2 del Parma è offerto a 6.60 da Betsson, 6.75 da GoldBet, 7.50 da Bet365 e Sisal.