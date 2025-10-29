Pronostici Serie B, cosa giocare in Venezia-Sudtirol

© LAPRESSE
Si chiude oggi il turno infrasettimanale di serie B e il Venezia, nell’occasione, riceve il Sudtirol partendo da una posizione di metà classifica con 3 lunghezze di vantaggio rispetto agli altoatesini.
Segnano entrambe? Interessante la quota del Goal
Sempre Goal finora in casa per i lagunari, sempre Goal in trasferta per il Sudtirol... potrebbe essere Goal anche stasera.
Almeno una rete per parte al Penzo è un'ipotesi offerta a 1.82 da Cplay e Begamestar, a 1.78 da Elabet.
