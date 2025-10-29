Tuttosport.com

Pronostici Serie B, cosa giocare in Venezia-Sudtirol

Si chiude il turno infrasettimanale del torneo cadetto, occhi puntati sul match del Penzo
1 min
VeneziasudtirolSerie B
Pronostici Serie B, cosa giocare in Venezia-Sudtirol© LAPRESSE

Si chiude oggi il turno infrasettimanale di serie B e il Venezia, nell’occasione, riceve il Sudtirol partendo da una posizione di metà classifica con 3 lunghezze di vantaggio rispetto agli altoatesini.

Segnano entrambe? Interessante la quota del Goal

Sempre Goal finora in casa per i lagunari, sempre Goal in trasferta per il Sudtirol... potrebbe essere Goal anche stasera.

Almeno una rete per parte al Penzo è un'ipotesi offerta a 1.82 da Cplay e Begamestar, a 1.78 da Elabet.

