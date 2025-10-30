Cagliari-Sassuolo, il pronostico del match della Unipol Domus

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

Si parte nel tardo pomeriggio da Cagliari dove i rossoblù ricevono il Sassuolo in una sfida che vede le due squadre divise soltanto da un punto (gli emiliani sono a quota 10, gli isolani a 9). Quasi identica la posizione di classifica, quasi identico il numero di reti fin qui subìte (9 per il Sassuolo, 10 per il Cagliari) e assolutamente identico il totale delle reti fin qui realizzate (8 da entrambe).

I sardi, dopo aver battuto Parma e Lecce (2-0 e 2-1) non hanno più trovato la vittoria nelle 4 esibizioni successive (le ultime 4) nell’ambito delle quali hanno messo insieme soltanto un paio di pareggi.

Gli emiliani, nelle ultime 4 esibizioni, hanno invece prima vinto due volte (3-1 all’Udinese e 1-0 a Verona) per poi chiudere 0-0 a Lecce e finire ko in casa (0- 1) contro la Roma.

Due partite di fila senza segnare per i neroverdi in questo avvio di stagione non erano state ancora mai registrate e anche il Cagliari in casa non va a segno da 2 partite consecutive (contro Inter e Bologna).

Il Goal sembra essere l’esito più adatto per l’occasione: quota 1.86 su Cplay, Begamestar e NetBet.