Serie A, pronostico Pisa-Lazio: cosa scegliere tra Goal e No Goal

Comparazione quota: Pisa-Lazio Goal

I toscani non hanno ancora mai vinto e continuano a navigare in acque pericolosissime mentre i biancocelesti vengono da una striscia positiva di 4 risultati (2 vittorie e 2 pareggi) che hanno consentito loro di risalire in classifica portandosi più a ridosso delle posizioni che valgono l’Europa.

La Lazio ha finora giocato 4 volte in trasferta e in tutte ha fatto registrare il No Goal. Lo stesso vale per il Pisa in casa con 4 incontri e altrettanti No Goal.

Che sia questo il match giusto per festeggiare il primo Goal di entrambe? Tale ipotesi è quotata a 1.92 da Cplay e Begamestar, a 2 invece da Sisal.