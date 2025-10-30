Tuttosport.com

Serie A, pronostico Pisa-Lazio: cosa scegliere tra Goal e No Goal

Il turno infrasettimanale si chiude con la sfida tra Gilardino e Sarri
2 min
PisaLazioSerie A
Serie A, pronostico Pisa-Lazio: cosa scegliere tra Goal e No Goal© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Per il gran finale della nona giornata di campionato ci si sposta all’Arena Garibaldi dove un Pisa rinfrancato dal pareggio a San Siro contro il Milan (2-2 con la vittoria sfuggita di un soffio) incontra una Lazio con il morale alle stelle per aver superato la Juventus nell’ultimo turno (1-0).

Comparazione quota: Pisa-Lazio Goal

I toscani non hanno ancora mai vinto e continuano a navigare in acque pericolosissime mentre i biancocelesti vengono da una striscia positiva di 4 risultati (2 vittorie e 2 pareggi) che hanno consentito loro di risalire in classifica portandosi più a ridosso delle posizioni che valgono l’Europa.

La Lazio ha finora giocato 4 volte in trasferta e in tutte ha fatto registrare il No Goal. Lo stesso vale per il Pisa in casa con 4 incontri e altrettanti No Goal.

Che sia questo il match giusto per festeggiare il primo Goal di entrambe? Tale ipotesi è quotata a 1.92 da Cplay e Begamestar, a 2 invece da Sisal.

