Pronostico Ilves-Hjk, i precedenti suggeriscono...

Match con tanti gol? Cosa dicono le quote

Restando più con i piedi per terra l’Ilves ha buone possibilità di strappare la qualificazione alle... qualificazioni per la Conference League e per fare ciò deve mantenere la lunghezza di vantaggio sull’Sjk che insegue.

Oggi l’Ilves se la vedrà con l’Hjk che pure non ha più chances di raggiungere uno dei primi 3 posti e che, di conseguenza, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile.

In fatto di differenza reti l’Ilves deve recuperare il -3 che ha rispetto all’Inter Turku ma i precedenti di questa stagione raccontano di un 3-2 a favore dell’Ilves, un 5-1 a favore dell’Hjk e di un 2-2. Grande equilibrio ma tante reti... sembra giusto l’1 con Over 2,5 e/o stavolta con Goal. La vittoria dell'Ilves è proposta a 1.84 da Cplay e Begamestar, a 1.83 da AdmiralBet e Marathonbet.

Sia il Goal che l'Over 2,5, invece, sono reperibili mediamente a 1.40.