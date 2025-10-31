Tuttosport.com

Pronostico Getafe-Girona, Mayoral sfida Stuani

L'analisi dell'anticipo dell'11ª giornata di Liga
Pronostico Getafe-Girona, Mayoral sfida Stuani© EPA

Lontano ma non lontanissimo il Getafe dalla zona di classifica che vale un posto in Europa, ultimo ma non ultimissimo (divide il ruolo di fanalino di coda con l’Oviedo) il Girona.

Ecco un esito dalla quota interessante

Con questa situazione di partenza stasera al Coliseum di Getafe le due squadre si affrontano nel tentativo di incamerare i punti che possono servire a migliorare la propria situazione.

Il Girona ha fin qui incassato la bellezza di 22 reti (nessuno ha fatto peggio) realizzando soltanto 9 reti (qui c’è l’Oviedo che ha fatto peggio) ma anche il Getafe non è proprio una macchina da gol (ne ha 10 all’attivo) anche se ha una difesa più solida (12 reti al passivo).

Intriga l’1 dalla quota anche interessante. La vittoria del Getafe si può giocare a 2.16 su Cplay e Begamestar, a 2.15 su Eurobet e Snai.

Il pareggio vale circa 3 volte la posta, il 2 invece è offerto a 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA