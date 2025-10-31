Eredivisie, 11ª giornata: il pronostico di Psv-Fortuna Sittard

La famosa bibita energetica e, soprattutto, il suo slogan pubblicitario qui non c’entrano per niente. Però c’è poco da dire. Dopo un avvio di stagione discreto ma non brillante, il Psv ha... messo le ali per cui, dopo un paio di successi in campionato contro avversari abbastanza modesti, è arrivato prima l’exploit inaspettato in Champions contro il Napoli e poi, solo qualche giorno dopo, la vittoria sul campo del Feyenoord (3-2) che ha permesso all’undici di Eindhoven di agganciare in testa alla classifica di Eredivisie proprio la squadra di Rotterdam appena battuta. E tutto lasciando a 4 lunghezze di distanza l’Az Alkmaar che occupa al momento la terza posizione.

Segno 1 a quota irrisoria e allora...

L’anticipo della undicesima giornata vede protagonista proprio il Psv che sarà stasera alle prese con il Fortuna Sittard, avversario abbordabile che naviga più vicino al fondo che alla testa della graduatoria.

Il Sittard ha messo a segno 14 reti (le stesse che ha invece fin qui subìto il Psv) incassandone 15 (esattamente la metà delle 30 invece realizzate dai biancorossi di Eindhoven).

Il Fortuna ha pareggiato la prima di campionato e poi non ha più visto l’X e anche il Psv ha un solo risultato i parità all’attivo (in campionato), un 2-2 casalingo contro l’Ajax.

Sul segno 1 sembra non ci possano essere troppi dubbi ma la quota assolutamente irrisoria consiglierebbe di guardare anche in un’altra direzione, magari quella dell’Over 2,5.

La combo 1+Over 2,5 è offerta a 1.34 da Elabet, a 1.37 da Cplay e Begamestar, a 1.38 da Sisal.