Pronostico Napoli-Como, le quote del match tra Conte e Fabregas

La trasferta di martedì scorso a Lecce è stata più difficile del previsto e la vittoria del Napoli sui salentini più sofferta si quanto si potesse immaginare. Il match è stato deciso da una rete di Anguissa al 69’ dopo che, poco più di una decina di minuti prima, Milinkovic Savic aveva parato un rigore (generosissimo) a Camarda .

Vince il Napoli? Segno 1 dalla quota interessante

Agli azzurri per rimanere in testa alla classifica servivano i 3 punti e i 3 punti sono arrivati ma, anche stavolta, dopo che (al 61’) sono entrati in campo Spinazzola, McTominay e Hojlund inizialmente tenuti in panchina.

Per la squadra di Antonio Conte non c’è però tregua. Giusto il tempo di tirare il fiato e via, di nuovo in campo oggi pomeriggio per ricevere al Maradona il Como, una delle squadre più brillanti di questo inizio di stagione. I lariani hanno assimilato schemi e idee di gioco del loro allenatore Fabregas e viaggiano al momento in quinta posizione (da soli con 16 punti) con 12 reti all’attivo e soltanto 6 al passivo.

Il Como ha perso finora soltanto una volta a Bologna (0- 1) e in trasferta ha messo a segno 3 reti incassandone altrettante.

Il Napoli non ha troppa scelta. Con la Roma a braccetto e le due milanesi che inseguono a -3 oggi serve un’altra vittoria per avere la certezza di restare capolista.

Per le quote l’impresa è possibile anche se l’1 regala un premio abbastanza importante. Il successo partenopeo è offerto a 1.92 da Cplay e Begamestar, a 1.90 da Bwin e a 1.82 da LeoVegas.

Pareggio che oscilla tra quota 3.10 e 3.30, il 2 invece tra 4.20 e 4.50.