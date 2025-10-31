Pronostici Serie B, Palermo-Pescara da segno 1? Ecco cosa dicono le quote

In serie B , in soli 7 giorni, il Palermo è passato dalle stelle alle stalle. Secondo a un punto dalla vetta e ancora imbattuto soltanto un paio di turni fa l’undici siciliano ha pensato bene di andare ko nelle ultime due partite disputate (0-1 a Catanzaro e 0-3 in casa contro il Monza) scivolando al quinto posto in classifica (insieme al Venezia) e vedendo il suo distacco dal Modena capolista salire a 5 lunghezze (e meno male per i rosanero che i “Canarini” hanno perso contro la Reggiana a metà settimana).

Palermo favorito, almeno tre reti al Barbera?

Sabato alle 19.30 il Palermo prova a risalire affrontando un Pescara quart’ultimo e senza vittorie dai 6 turni di fila. Il segno 1 al Barbera non dovrebbe tradire le attese e anche i bookie sembrano esserne convinti. La vittoria della squadra di Pippo Inzaghi è quotata a 1.47 da Cplay e Begamestar, a 1.46 da Betsson, a 1.45 da BetFlag e Snai.

Insieme al Mantova, la squadra abruzzese è quella che ha subìto più gol di tutti (18) in questo campionato. Per chi crede che la sfida del Barbera possa terminare con almeno tre reti, l'Over 2,5 si può giocare a 1.72 su Cplay e Begamestar, a 1.70 su Bet365, a 1.67 su Snai.