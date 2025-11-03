Pronostico Sunderland-Everton, per la quota intriga...

La possibilità che, alla vigilia, il Sunderland , dopo 10 giornate di Premier League , potesse rientrare tra le primissime in classifica era davvero remota. Ma sono bastati 9 incontri per cambiare la situazione.

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Il Sunderland, se stasera batte i “Toffees”, tocca infatti quota 20 punti lasciandosi alle spalle Liverpool, Tottenham, Chelsea più le due di Manchester.

L’Everton è più giù in classifica e guarda da vicino i posti che valgono la retrocessione proponendo un rendimento recente modesto con una sola vittoria nell’arco delle ultime 7 partite (più 2 pareggi e 4 sconfitte compresa l’eliminazione dalla Efl Cup per mano dei Wolves).

Entrambe le squadre prediligono Under 2,5 e NoGoal ma forse stasera si cambia.

Per la quota intriga l’Over 2,5, un esito offerto a 2.25 da Cplay e Begamestar, a 2.20 da Betsson, a 2.15 da AdmiralBet e Snai.