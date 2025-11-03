Oviedo-Osasuna, il pronostico: ecco due esiti da considerare

Se in serie A protagonista di uno dei posticipi del lunedì è l’ultima della classe accade esattamente lo stesso in Spagna dove, stasera, LaLiga propone un match con il fanalino di coda Oviedo che ospita l’Osasuna.
Occhi puntati sui gol
L’undici di Pamplona, se si guarda alla classifica, non è che stia molto meglio. Ha soltanto 3 punti in più rispetto all’Oviedo e nelle 5 trasferte fin qui disputate ha fatto registrare altrettanti ko. L’attacco della formazione di casa (7 reti all’attivo) è il peggiore del torneo (l’Osasuna ne ha messe a segno 9) mentre le 19 reti al passivo fanno dell’Oviedo una delle peggiori difese del campionato.
Entrambe le formazioni sono regine dell’Under 2,5 e del NoGoal (6 dei primi e 7 dei secondi quelli fatti registrare dai padroni di casa, 7 dei primi e 6 dei secondi quelli fin qui collezionati dall’undici ospite) e anche stasera il pronostico non può certo discostarsi troppo da quanto visto finora.
L'Under 2,5 si può giocare a 1.53 su Cplay e Begamestar, a 1.52 su Netwin, a 1.46 su LeoVegas. Il No Goal è proposto a 1.75 da NetBet, Elabet e Sisal.