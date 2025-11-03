Sassuolo-Genoa è sfida dall'esito incerto per i bookie: quote e pronostico

Per il Genoa questa stagione non è certo iniziata nel migliore dei modi. Dopo nove giornate di campionato i liguri occupano mestamente l’ultimo posto in classifica con 3 soli punti conquistati, frutto di altrettanti pareggi. Ancora nessuna vittoria e ben 6 sconfitte non rappresentano certo un biglietto da visita incoraggiante e impongono una inversione di marcia per evitare di accumulare ritardi poi impossibili da recuperare.