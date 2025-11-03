Serie A, Lazio-Cagliari: migliori quote, statistiche e pronostico

Una posizione di classifica, quella che fanno registrare Lazio e Cagliari , abbastanza avvicinata ma, purtroppo per loro, ancora abbastanza distante da quelle che sono le posizioni che valgono le competizioni europee del prossimo anno.

Lazio favorita secondo i bookie: l'1 paga...

Il posticipo di stasera che chiude la decima giornata di campionato, soprattutto per i biancocelesti (che sono 3 lunghezze più avanti degli isolani), permetterebbe di recuperare un po’ di terreno aumentando le chances di inserimento in una futura lotta per un posto in una competizione europea.

Il Cagliari viene da due pareggi consecutivi in trasferta mentre la Lazio, fin qui, ha vinto all’Olimpico soltanto la prima e l’ultima gara disputata.

I biancocelesti vantano un’ottima difesa (solo 7 le reti subìte) ma non un attacco pirotecnico (11 le reti all’attivo) mentre il Cagliari ha fin qui segnato ancora meno (solo 9 reti) con 12 reti al passivo.

Con questi numeri è evidente che l’Under 2,5 fa la parte del leone sia tra i biancocelesti che tra i rossoblù (ne hanno collezionati 6 per parte) mentre il NoGoal è l’esito prediletto dall’undici di Sarri che ne messi insieme ben 8 in 9 esibizioni di campionato.

In sintonia con le quote si può concedere maggiore fiducia al segno 1 con il Goal che potrebbe finalmente tornare a farsi vedere in casa biancoceleste.

La vittoria della Lazio è quotata a 1.60 da Cplay, Lottomatica e GoldBet, il 2 dei sardi invece vale circa 6 volte la posta. Il Goal vale doppio per Begamestar e NetBet, 1.98 per Elabet.