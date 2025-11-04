Tuttosport.com

Champions League, Napoli batte Eintracht? Cosa dicono le quote

L'analisi del match del Maradona tra partenopei e tedeschi
3 min
napoliEintrachtquote
Champions League, Napoli batte Eintracht? Cosa dicono le quote© LAPRESSE

Molti alti ma anche qualche basso con Antonio Conte che deve continuare a fare i conti con una infermeria sempre più affollata. Anche così, con tanti titolari ko, il Napoli al momento è solo in testa alla classifica della serie A e ha ancora tutte le carte in regola per salire nella graduatoria della fase campionato della Champions League per conquistare la qualificazione al turno successivo, quello delle sfide a eliminazione diretta.

Napoli-Eintracht, ecco la migliore quota per il segno 1

Il raggiungimento di questo secondo, ambitissimo traguardo passa sicuramente attraverso la sfida di oggi al Maradona contro l’Eintracht. Sia gli azzurri che i tedeschi hanno 3 soli punti all’attivo e sono praticamente appaiati in classifica ai margini della zona che vale l’accesso ai sedicesimi di finale, separati soltanto da una rete nella differenza... reti (-4 l’undici di Francoforte, -5 la formazione partenopea).

Sperare solo che chi sta dietro continui a rimanere dove è non può essere una strategia vincente e allora ecco che il match odierno diventa di fondamentale importanza per entrambe.

Il Napoli nelle ultime 3 di campionato, dopo il rovinoso capitombolo di Eindhoven, ha battuto Inter e Lecce prima pareggiando poi, sabato scorso, contro il Como.

L’Eintracht nelle ultime 7 esibizioni ha vinto soltanto contro il modesto St.Pauli rimediando 2 sonore sconfitte in Europa (doppio 1-5 contro Atletico Madrid e Liverpool) finendo anche fuori, per mano del Dortmund, dalla Dfb Pokal.

Per le quote l’1 ci potrebbe stare: la vittoria dei partenopei è offerta a 1.65 da Cplay e Begamestar, a 1.60 da BetFlag, a 1.58 da LeoVegas. Il pareggio oscilla tra 4.10 e 4.35, il 2 tra 4.70 e 5.10.

