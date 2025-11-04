Pronostico Liverpool-Real Madrid, per i bookie ad Anfield sarà spettacolo

Se i “Reds” fossero quelli dell’anno scorso Liverpool-Real Madrid di stasera poteva essere considerata una possibile finale anticipata. Ma il rendimento di questa stagione del club inglese lascia veramente perplessi. Ecco il pronostico della super sfida in programma stasera tra inglesi e spagnoli.

Una combo per la super sfida di Anfield: ecco di che si tratta

Sei sconfitte nell’arco delle ultime 8 partite (compresa l’eliminazione dalla Efl Cup) rappresentano un punto debole se confrontate con le 13 vittorie (e un unico ko) conquistate dal Real nelle 14 gare stagionali fin qui disputate. Anche così, tuttavia, secondo i bookmaker l'esito del match resta incerto. Liverpool di poco favorito, l'1 è offerto a 2.37 da Cplay, Betsson e Netwin, il 2 viaggia a 2.70 su Lottomatica, Bet365 e Snai. Il pareggio oscilla tra 3.75 e 4.

Impossibile non guardare in direzione di Goal e Over 2,5 vista la parata di stelle che sfilerà sul prato verde di Anfield. La combo che lega i due esiti è proposta a 1.51 da Cplay e Begamestar, a 1.48 da Elabet.