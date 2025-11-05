Marsiglia-Atalanta, De Zerbi sfida Juric: il pronostico

Non si può certo dire che i risultati dell’ Atalanta siano brillanti e anche la panchina di Juric comincia a scricchiolare. Ma, anche così, i bergamaschi in Champions League hanno comunque conquistato 4 punti e volano stasera a Marsiglia per incontrare un Olympique che di punti ne ha 3 trovandosi un gradino più giù rispetto alla “Dea”.

Almeno tre gol al Velodrome? Le quote dell'Over 2,5

Vale la pena sottolineare come l’Atalanta, dopo aver perso 4-0 all’esordio contro il Psg, vinto 2-1 contro il Bruges nell’impegno successivo e pareggiato 0-0 all’ultima uscita contro lo Slavia Praga, ha messo complessivamente a segno soltanto 2 reti, una differenza enorme con il recente passato quando i nerazzurri avevano abituato i loro tifosi a festeggiare un numero di reti decisamente più elevato.

L’undici francese guidato da De Zerbi è stato battuto all’esordio per 2-1 dal Real Madrid (non senza polemiche visto che gli spagnoli hanno prima pareggiato e poi vinto grazie a due calci di rigore) ma ha poi superato 4-0 l’Ajax buttando la possibilità di conquistare un altro successo a Lisbona contro lo Sporting dove ha perso 2-1 ma dove era passato in vantaggio al 14’ e ha poi giocato l’intera ripresa in dieci uomini per la clamorosa espulsione di Emerson Palmieri al termine del primo tempo.

L’arbitro ha prima concesso il rigore per l’atterramento in area del difensore dell’OM ma poi, dopo l’intervento del VAR, ha cancellato il penalty mostrando a Emerson il secondo cartellino giallo per simulazione (a soli 7 minuti dal primo).

Il Marsiglia predilige l’Over 2,5, l’Atalanta no ma il fattore campo potrebbe spingere verso l’esito preferito dall’undici di casa. Un match con almeno tre reti è un'ipotesi offerta a 1.60 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da AdmiralBet, a 1.56 da Marathonbet.