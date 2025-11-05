Pronostico Inter-Kairat, pioggia di gol al Meazza? Ecco cosa giocare

Se non è un vero e proprio testacoda poco ci manca. L’ Inter , a punteggio pieno in Europa dopo aver disputato le prime tre partite, riceve al Meazza il Kairat Almaty che di punti ne ha invece raccolti finora soltanto... uno grazie al recente pareggio casalingo, a reti inviolate, contro i ciprioti del Pafos.

Almeno quattro gol al Meazza? Ecco le migliori quote dell'Over 3,5

In precedenza l’undici kazako aveva rimediato un 1-4 all’esordio, in quel di Lisbona contro lo Sporting e addirittura uno 0-5 casalingo contro il Real Madrid.

I nerazzurri sono invece partiti andando a vincere 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax per poi concedere il bis in casa (3-0) con lo Slavia Praga e completare il tris di successi in Belgio con un 4-0 all'Union Saint Gilloise. Il tutto, come si può facilmente ricavare osservando i risutati, condito da ben 9 reti realizzate e nessuna subìta.

Quasi l’opposto del Kairat che, invece, ha messo a segno finora una sola rete contro le 9 incassate. Comprese le amichevoli precampionato l’Inter ha finora disputato, tra tutte le competizioni, 17 partite nelle quali (anche le tre perse) ha sempre realizzato almeno una rete.

Sul segno 1 (per il quale, però, le quote praticamente non riconoscono nulla) non ci possono essere dubbi e così l’incertezza regna soltanto sul numero di reti che potrebbero essere realizzate durante il match.

In casi del genere, anche per trovare una quota più interessante, può valere la pena provare l’Over (ovviamente) ma almeno 3,5: quota 1.48 su Cplay e Begamestar, 1.45 su Planetwin e Marathonbet.