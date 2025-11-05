Tuttosport.com

Pronostici Champions, il Newcastle di Tonali batte l'Athletic Bilbao? Cosa dicono le quote

Le quote del match in programma al St. James' Park
2 min
NewcastleAthletic Bilbaopronostico
Pronostici Champions, il Newcastle di Tonali batte l'Athletic Bilbao? Cosa dicono le quote© Getty Images

Tra le altre sfide di Champions League della serata spicca Newcastle-Athletic Bilbao con l’undici di casa che naviga in classifica con 6 punti all’attivo e quello ospite in ritardo con 3 soli punti all’attivo.

Comparazione quote: segno 1

I “Magpies” hanno esordito perdendo in casa con il Barcellona (1-2) ma si sono poi rifatte nelle due esibizioni successive liquidando prima la pratica Union Saint Gilloise (4- 0) e poi la pratica Benfica (3-0).

Gli spagnoli hanno invece iniziato la competizione rimediando due ko consecutivi (0-2 in casa contro l’Arsenal e 1-4 a Dortmund contro il Borussia) per poi festeggiare il primo successo all’ultima uscita battendo, in casa, il Qarabag per 3-1.

Dopo questa vittoria le due apparizioni in campionato per i baschi non sono state brillanti (doppio ko contro Getafe e Real Sociedad) mentre il Newcastle ha battuto il Fulham e il Tottenham (eliminando gli “Spurs” dalla Efl Cup) per poi perdere qualche girono fa contro il West Ham.

Non sarà sicuramente una passeggiata ma alla fine il segno 1 non dovrebbe tradire le attese. Dello stesso avviso sono anche i bookmaker, con la vittoria degli inglesi offerta a 1.38 da Cplay e Begamestar e Betsson. Il pareggio rende mediamente 4.75 volte la posta, il 2 dei baschi invece oscilla tra 7.25 e 8.50.

Tutte le news di Scommesse