Il pronostico di Bologna-Brann: obiettivo sorpasso per Orsolini e compagni

Ecco a quanto è quotato l'1 del Bologna

Si diceva “sorpasso”, sì perché il Brann, dopo 3 turni, ha conquistato 6 punti avendo perso all’esordio contro il Lille (1-2) ma rimediando nel migliore dei modi nelle due esibizioni successive superando 1-0 l’Utrecht (prima) e concedendo il bis contro i Rangers (3-0) dopo.

Il Bologna di punti ne ha messi insieme, finora, soltanto 4 perché ha perso prima contro l’Aston Villa (0-1), ha pareggiato poi (1-1) con il Friburgo e ha infine vinto a Bucarest (2-1) nell’ultimo turno contro la Steaua (dal 2017 denominata Fcsb).

A questo punto diventa evidente come un successo stasera contro la terza della Eliteserien (reduce in campionato da due ko consecutivi) permetterebbe ai rossoblù di scavalcarli nella classifica europea accomodandosi in una posizione più comoda in ottica qualificazione alla fase successiva.

Il Bologna dal ko contro l’Aston Villa ha disputato in tutto 8 partite e non ha più perso collezionando 4 vittorie e 4 pareggi. Sia i numeri che la forma sono sicuramente dalla parte di Orsolini e compagni e il segno 1, in sintonia con le quote, sembra offrire notevoli garanzie. La vittoria dei rossoblù è offerta a 1.35 da Eplay24 e Betsson, a 1.33 da LeoVegas.

Il pareggio oscilla tra 4.80 e 5.20, il 2 del Brann invece tra 7.40 e 9.