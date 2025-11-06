Pronostico Rangers-Roma: Gasperini vuole ripartire dopo i ko con Lille e Plzen

Ultimi tra le ultime in classifica. I Rangers non solo hanno perso tutte e tre le partite di Europa League finora disputate ma, tra le quattro che hanno zero punti, gli scozzesi sono anche quelli che presentano la peggior differenza reti (-5). Una situazione che mette la squadra di Glasgow al posto numero 36 della graduatoria di questa competizione europea.

Rangers-Roma Goal: le quote

Ma... cosa c’entrano i Rangers? I Rangers c’entrano perchè stasera la Roma di Gasperini, che ha bisogno di aggiungere punti ai 3 che attualmente ha in classifica, vola ad Ibrox per affrontare proprio l’undici scozzese in un match fondamentale per il prosieguo del cammino europeo dei giallorossi.

Vale la pena ricordare che i tre ko subìti dai Rangers sono arrivati contro Genk (0-1), Sturm Graz (1- 2) e Brann (0-3) mentre la Roma ha esordito vincendo 2-1 contro il Nizza ma ha poi perso i due match successivi, entrambi in casa, contro Lille (0-1) prima e Plzen (1-2) poi.

In campionato i giallorossi, tra il turno precedente di Europa League e questo di stasera, ha disputato 3 incontri vincendone due e perdendo l’ultimo, a San Siro, contro il Milan. Una sconfitta che ha fatto scivolare la squadra di Gasperini al secondo posto, a un punto dal Napoli capolista.

Per le quote il 2 gode dei favori del pronostico, in aggiunta o in alternativa si può provare a considerare il Goal.

Partiamo dalle quote dei bookie per il 2 giallorosso: si può giocare a 1.68 su Eplay24, a 1.67 su Planetwin, a 1.65 su Snai.

L'esito Goal (segnano entrambe) è proposto a 1.85 da Eplay24, a 1.82 da Elabet, a 1.80 da Sisal.