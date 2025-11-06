Tuttosport.com

Conference League, Mainz-Fiorentina: per le quote finirà così...

Pioli è stato esonerato, la viola prova a rialzare la testa in occasione della trasferta tedesca
2 min
MainzFiorentinapronostico
Conference League, Mainz-Fiorentina: per le quote finirà così...

Come spesso accade dall’Europa League si passa alla Conference League per dare un’occhiata al match che vede protagonista la Fiorentina.

Almeno una rete per parte alla Mewa Arena? Le quote

Una Fiorentina che mai come in questa occasione vive una situazione di grande incertezza e precarietà sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo dei risultati. Ultima in classifica in serie A con soli 4 punti conquistati in 10 giornate e senza un nuovo allenatore (Pioli è stato esonerato) la “Viola” prova a continuare a far bene in Europa visto che, almeno qui, è prima in classifica con 2 vittorie dopo 2 partite presentando anche la migliore differenza reti (un +5 in condominio con l’AEK Larnaca).

Oggi Dzeko & Co. non avranno vita facile. Volano a Mainz per affrontare un’altra delle prime della classe in Europa (6 punti ma +2 la differenza reti dei tedeschi) però anch’essa ultima in campionato. Come per il Manchester Utd l’anno scorso, sia per Fiorentina che Mainz, far bene in una competizione europea potrebbe salvare la stagione.

Alla Mewa Arena le quote sorridono ai tedeschi: l'1 vale mediamente 2.20, il pareggio è a 3.25 mentre il 2 vale 3.40.

Probabilmente, però, ci sarà almeno una rete per parte: l'esito Goal è offerto a 1.82 da Eplay24, a 1.85 da Elabet, a 1.80 da Sisal.

