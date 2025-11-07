Pronostico Frosinone-Modena: sfida ad alta quota tra Alvini e Sottil

Modena, Frosinone o Monza, chi andrà alla sosta da capolista della Serie B? Due di queste tre squadre daranno vita ad uno scontro diretto davvero interessante. Si tratta di Frosinone e Modena, rispettivamente terza e prima in classifica. Ecco quote e pronostico del match, in programma sabato 8 novembre alle ore 15.