Pronostico Parma-Milan, Allegri primo per una notte? Occhio all'ex Cutrone

Napoli, Inter e Roma giocano domenica: questo significa che il Milan di Allegri , in caso di vittoria al Tardini, sarà primo in classifica almeno per una notte. Ecco quote e pronostico di Parma-Milan , in programma sabato 8 novembre alle 20.45.

Milan in vantaggio al riposo? Quota interessante per il 2 primo tempo

Il Parma è reduce dal ko per 3-1 contro il Bologna e mister Cuesta deve ovviare alle assenze certe di Circati, Estevez e Ordonez, espulso contro il Bologna. I ducali hanno sette punti in classifica dopo 10 giornate: un successo contro il Torino, poi quattro pareggi e cinque sconfitte. Come se non bastasse, il Parma ha il peggior attacco del campionato con soli 5 gol segnati.

Sorride invece Allegri, che recupera un uomo chiave come Pulisic. I rossoneri dopo l'esordio con la Cremonese (1-2) non hanno più perso, collezionando sei vittorie e tre pareggi.

L'inerzia è dunque dalla parte del Diavolo, che potrebbe chiudere in vantaggio al riposo. Il 2 primo tempo, che con Parma e Milan in campo si è visto in una sola occasione in questo campionato, è offerto a 2.15 da Sisal, a 2.13 da Eplay24, a 2.22 da Elabet.

Quote sui marcatori: Cutrone e Leao

Un solo gol in questo campionato (contro l'Atalanta) per Patrick Cutrone. L'attaccante ex Milan nel derby contro il Bologna è stato impiegato per soli 12 minuti da Cuesta e cerca più spazio nel tentativo di lasciare il segno. Il gol dell'ex di Cutrone al Milan è offerto a 5.50 da Eplay24 e NetBet, a 5 da Elabet.

Sponda rossonera occhi puntati su Leao, assistman contro la Roma. Il portoghese vuole confermarsi trascinatore del Milan e segnare il secondo gol in questa sua settima sfida in carriera al Parma. Un gol in qualsiasi momento di Leao in Parma-Milan si può giocare a 3 su Eplay24, Elabet e NetBet.