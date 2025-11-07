Tuttosport.com
Pisa-Cremonese, il pronostico dell'anticipo di Serie A

Gli uomini di Gilardino cercano la prima vittoria in campionato contro l'undici di Nicola, attualmente 10° in classifica
3 min
Pisacremonesepronostico
Pisa-Cremonese, il pronostico dell'anticipo di Serie A© TVAF-Alessandro Falzone/Ag. Aldo Liverani sas

La prima vittoria? Sono andate in archivio già dieci giornate ma il Pisa ancora non l’ha vista. Un dato negativo che si riflette sulla classifica che al momento vede i toscani al terz’ultimo posto (insieme al Genoa) con 6 punti all’attivo (frutto, evidentemente, di altrettanti pareggi).

Pisa, c'è un dato che può indirizzare il pronostico: di che si tratta

Proprio il Pisa è protagonista stasera dell’anticipo di Serie A all’Arena Garibaldi contro la Cremonese. Una formazione, quella lombarda, che invece ha iniziato molto bene la stagione posizionandosi al decimo posto dopo dieci partite. I grigiorossi hanno messo a segno in tutto 12 reti e ne hanno incassate altrettante mentre il bottino del Pisa è più misero (7 reti all’attivo) mentre il passivo è appena più ampio (14 reti subìte).

Scorrendo i numeri e le cifre di entrambe le squadre un dato vistoso spicca in maniera clamorosa e riguarda la formazione nerazzurra. Nelle 5 gare casalinghe finora disputate i toscani hanno sempre fatto registrare Under 2,5 e NoGoal. Una regolarità estrema che trova pochi eguali e che potrebbe indirizzare il pronostico.

Chi ritiene infatti che un andamento del genere possa continuare ha a disposizione non uno ma due esiti a cui affidarsi mentre chi ritiene che una sequenza sempre uguale non può continuare in eterno ed è destinata a interrompersi potrebbe prendere in considerazione gli esiti opposti (Goal e Over 2,5).

Dovendo scegliere forse la seconda ipotesi è quella che si lascia preferire. L'esito Goal è quotato a 1.93 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Sisal.

L'Over 2,5 è offerto a 2.27 da Eplay24 e NetBet, a 2.30 invece da Elabet e Sisal.

