Bundesliga, Werder-Wolfsburg: a pronostico può starci...

Dalla Spagna alla Germania perché il venerdì è giornata di anticipo anche in Bundesliga. Il programma propone un Werder-Wolfsburg ovvero un match tra formazioni che navigano a metà classifica (più il Werder che il Wolfsburg visto che i “Lupi” sono soltanto a 2 lunghezze di distanza dalla terz’ultima) e che, per motivi diversi, hanno bisogno di vincere.
Vince il Werder? Che quota per il segno 1!
L’undici di Brema viene da un poker di prestazioni discrete, due pareggi in trasferta intervallati da due vittorie casalinghe. In questo terzo appuntamento al Weserstadion i verdi di casa proveranno a concedere il tris approfittando anche del fatto che i verdi ospiti, nelle ultime 6 giornate, hanno vinto soltanto una volta (di misura a Amburgo) perdendo nelle 5 gare rimanenti. Restando sempre alle sole esibizioni casalinghe può essere utile ricordare che il Werder ha regalato il Goal nella prima ma sempre il NoGoal nelle 4 successive.
E allora? Dovendo scegliere intriga di sicuro il segno 1, probabile e dalla quota molto interessante.
La vittoria del Werder si può giocare a 2.16 su Eplay24, NetBet e StarYes.