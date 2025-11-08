Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostici Serie A, il Napoli di Conte vincerà a Bologna? Ecco il parere dei bookie

Emiliani imbattuti al Dall'Ara dove, in campionato, hanno subìto un solo gol
2 min
Bolognanapolipronostico
Pronostici Serie A, il Napoli di Conte vincerà a Bologna? Ecco il parere dei bookie© FOTO MOSCA

Non aveva mai pareggiato in stagione, lo ha fatto a novembre: 0-0 con il Como e poi con l'Eintracht. Si tratta del Napoli di Conte, che vuole vincere a Bologna per andare alla sosta del campionato da primo della classe. Ecco quote e pronostico di Bologna-Napoli, partita in programma domenica 9 novembre alle ore 15.

Under 2,5 oppure Over? Su questo i bookie non hanno dubbi

Solo 4 punti separano in classifica Bologna e Napoli, ottimo campionato per gli emiliani che non perdono da sette turni e in casa hanno subìto una sola rete.

Curioso come le due squadre abbiano segnato 16 reti totali, incassandone 8. Sostanziale equilibrio anche nel conteggio degli Under/Over 2,5 (5 a testa per Bologna e Napoli) e Goal/No Goal (6 No Goal e 4 Goal il Bologna, 5/5 il Napoli). A far salire l'incertezza sull'esito finale anche i risultati degli ultimi tre scontri diretti giocati al Dall'Ara: sono tutti terminati in parità.

Nelle quote dei bookmaker si registra un sostanziale equilibrio, con il Napoli di poco favorito: il 2 è proposto a 2.60 da Netwin, Sisal e GoldBet, il pareggio triplica la posta mentre l'1 è a 2.95 su BetFlag, 2.90 su Eplay24, 2.88 su Bet365.

Sarà effettivamente una gara combattuta, decisa magari da uno o due episodi? L'Under 2,5 mette d'accordo i bookie: quota 1.51 su Bwin e Eplay24, 1.52 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse