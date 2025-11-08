Pronostici Serie A, il Napoli di Conte vincerà a Bologna? Ecco il parere dei bookie

Non aveva mai pareggiato in stagione, lo ha fatto a novembre: 0-0 con il Como e poi con l' Eintracht . Si tratta del Napoli di Conte , che vuole vincere a Bologna per andare alla sosta del campionato da primo della classe. Ecco quote e pronostico di Bologna-Napoli , partita in programma domenica 9 novembre alle ore 15.

Under 2,5 oppure Over? Su questo i bookie non hanno dubbi

Solo 4 punti separano in classifica Bologna e Napoli, ottimo campionato per gli emiliani che non perdono da sette turni e in casa hanno subìto una sola rete.

Curioso come le due squadre abbiano segnato 16 reti totali, incassandone 8. Sostanziale equilibrio anche nel conteggio degli Under/Over 2,5 (5 a testa per Bologna e Napoli) e Goal/No Goal (6 No Goal e 4 Goal il Bologna, 5/5 il Napoli). A far salire l'incertezza sull'esito finale anche i risultati degli ultimi tre scontri diretti giocati al Dall'Ara: sono tutti terminati in parità.

Nelle quote dei bookmaker si registra un sostanziale equilibrio, con il Napoli di poco favorito: il 2 è proposto a 2.60 da Netwin, Sisal e GoldBet, il pareggio triplica la posta mentre l'1 è a 2.95 su BetFlag, 2.90 su Eplay24, 2.88 su Bet365.

Sarà effettivamente una gara combattuta, decisa magari da uno o due episodi? L'Under 2,5 mette d'accordo i bookie: quota 1.51 su Bwin e Eplay24, 1.52 su Sisal.