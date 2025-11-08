Pronostico Inter-Lazio, Under/Over 2,5 e marcatori: i consigli su cosa giocare

Forte, anzi fortissima davanti (24 gol segnati) ma vulnerabile dietro. L'identikit è quello dell' Inter , che domenica sera al Meazza ospiterà la Lazio di Sarri . Ecco quote e pronostico del big match dell' 11ª giornata di Serie A .

Tre o più reti al Meazza? Le migliori quote per l'Over 2,5

In campionato la Lazio non riesce a mettere in fila due vittorie da febbraio. Sarri proverà a sfatare il tabù sul difficile campo dell'Inter, che dal canto suo non ha mai perso le ultime sei gare interne (4 vittorie e 2 pareggi) giocate in Serie A contro i biancocelesti. Ma ci sono anche buone notizie per il tecnico toscano: dopo il ko nel derby contro la Roma, la sua squadra non ha più perso: tre vittorie e tre pareggi, con ben cinque clean sheet nel periodo considerato.

L'Inter ha in scia cinque Over 2,5 di fila tra campionato e Champions, la Lazio invece viene da un poker di No Goal+Under 2,5.

Secondo i bookie la sfida del Meazza è da Over 2,5: quota 1.60 su Snai, 1.63 su Eplay24, 1.65 su BetFlag. L'Under 2,5 oscilla invece tra 2.10 e 2.20.

I sei gol in carriera di Lautaro Martinez alla Lazio lanciano il "Toro" nella scommessa sui marcatori: la rete dell'attaccante argentino è quotata a 2.25 da Eplay24 e NetBet, a 2 da Elabet.

L'ipotesi che Mattia Zaccagni riesca a realizzare il suo primo gol in carriera alla "bestia nera" Inter vale invece ben 6 volte la posta.