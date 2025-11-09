Pronostico Sinner-Auger Aliassime, quote ok per Jannik al debutto nelle ATP Finals

Lunedì 10 novembre è il giorno del debutto di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino . L'altoatesino affronterà Felix Auger Aliassime , ottavo nella Race, tennista con cui Sinner è in vantaggio per 3-2 negli scontri diretti.

Quanti game in partita? Ecco il consiglio

L'ultimo incrocio tra Sinner e Auger Aliassime è andato in scena di recente, nella finale del Masters 1000 di Parigi vinta da Sinner: 6-4, 7-6. Per l'azzurro, che come noto non prenderà parte alla prossima edizione della Coppa Davis, il trionfo alle Finals potrebbe significare ritorno al primo posto del ranking Atp, Alcaraz permettendo.

Intanto, occorre battere il canadese, avversario temibile e in forma. Secondo i bookie il pronostico sorride a Sinner, una cui vittoria è bancata a 1.06 da Eplay24 e da Elabet, a 1.05 da Sisal. L'exploit del canadese oscilla invece tra 8 e 9 volte la posta.

Quote basse dunque per la vittoria di Sinner, il pronostico può dunque guardare al numero di game totali in partita. Intrigante l'opzione Under 19,5, offerta mediamente a 2.20.