Campionato argentino, il pronostico di Gimnasia-Velez

Massimo due reti totali? Ecco le quote dell'Under 2,5

Nel girone B ci sono alcune squadre che hanno già matematicamente conquistato il pass per gli spareggi finali mentre altre cercheranno di sfruttare al massimo questi ultimi 180 minuti di gioco per inserirsi. Tra le prime a cui si faceva riferimento, quelle con la qualificazione già in tasca, appartiene il Velez che stasera vola a La Plata per affrontare un Gimnasia che invece appartiene al gruppo delle seconde, quelle che hanno ancora soltanto due frecce al loro arco per cercare di centrare l’obiettivo. Una impresa che resta difficile (con due successi il Gimnasia finirebbe a quota 22 punti dove probabilmente conterà anche la differenza reti e quella del La Plata, al momento -7, non è delle migliori) ma che potrebbe valere la pena provare a raggiungere. E, a proposito di reti, il Gimnasia dovrà anche andare oltre i suoi limiti visto che ha fin qui messo a segno solo 9 reti (incassandone 16) mentre il Velez ne ha realizzate addirittura 19 subendone soltanto 10.

L’esito del match è dunque assai incerto e le quote guardano con maggior favore in direzione del segno 2 (vale circa 2.30) piuttosto che all’1 (offerto a 3.45). Meglio puntare sull’Under 2,5 che sembra essere l’esito più adatto a questa sfida. Una valutazione condivisa dai bookmaker, che bancano l'Under 2,5 a 1.40: Eplay24 e Netbet, come anche Sisal. L'offerta per l'Over 2,5 schizza a 2.70.