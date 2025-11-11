Tuttosport.com
Campionato brasiliano, il pronostico di Atletico Mg-Fortaleza

Le quote del recupero della 16ª giornata in programma a Belo Horizonte
2 min
atletico mgFortalezapronostico
Campionato brasiliano, il pronostico di Atletico Mg-Fortaleza© EPA

Dalle qualificazioni mondiali europee si salta all’altro capo del mondo per mettere sotto le luci dei riflettori un recupero del massimo campionato brasiliano che si gioca nella notte tra domani e giovedì.

Esito finale e Under/Over 2,5: i consigli su cosa giocare

L’Atletico Mineiro, al momento nono in classifica, ospita il Fortaleza che, penultimo, sta provando in ogni modo a recuperare terreno per uscire dalla zona retrocessione (la quint’ultima è 5 punti più su). Nelle ultime 4 esibizioni è rimasto imbattuto raccogliendo una vittoria a cui hanno fatto seguito 3 pareggi che lascerebbero ben sperare.

L’Atletico, nelle stesse ultime 4 giornate, risponde però con 3 vittorie e un pareggio denotando un momento di ottima vena. In più in casa i bianconeri fanno registrare 8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, esattamente l’opposto del Fortaleza che in trasferta ha finora collezionato una sola vittoria, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Il segno 1 va doverosamente considerato ma l’Under 2,5 sembra una valida alternativa. Uno sguardo alle quote che i bookmaker propongono per questi due esiti di scommessa.

Il segno 1 si può giocare a 1.68 su Eplay24, a 1.70 su Planetwin, a 1.67 su Sisal. L'Under 2,5 è offerto a 1.70 da Eplay24 e AdmiralBet, a 1.64 da LeoVegas.

