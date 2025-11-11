Pronostico Musetti-De Minaur, Lorenzo non può più sbagliare

Troppo forte Fritz, troppo stanco (e forse imballato per l'emozione) Musetti. Fatto sta che, al debutto nelle Atp Finals di Torino, Lorenzo ha ceduto in due set all'americano. Stasera il numero 9 del ranking, che è entrato al torneo dei Maestri grazie alla rinuncia di Djokovic, cercherà riscatto contro un altro deluso della prima giornata: Alex De Minaur. Ecco quote e pronostico di Musetti-De Minaur, in programma stasera (martedì 11 novembre) alle 20.30.