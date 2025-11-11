Pronostico Musetti-De Minaur, Lorenzo non può più sbagliare

Troppo forte Fritz, troppo stanco (e forse imballato per l'emozione) Musetti. Fatto sta che, al debutto nelle Atp Finals di Torino, Lorenzo ha ceduto in due set all'americano. Stasera il numero 9 del ranking, che è entrato al torneo dei Maestri grazie alla rinuncia di Djokovic, cercherà riscatto contro un altro deluso della prima giornata: Alex De Minaur. Ecco quote e pronostico di Musetti-De Minaur, in programma stasera (martedì 11 novembre) alle 20.30.
Chi vince? Bookie convinti. Occhio al primo set
Classe contro grinta. In estrema sintesi si può leggere così il confronto tra Musetti e De Minaur, che in carriera hanno incrociato le racchette in quattro occasioni: il computo è di tre successi ad uno per l'italiano, che si è aggiudicato i tre più recenti.
Tuttavia, osservando le quote, i bookmaker non sembrano dare troppe chance al carrarino, che stasera si gioca tutto (come pure l'australiano) dopo la sconfitta all'esordio. La vittoria di Lorenzo è offerta a 3.20 da Eplay24 e Sisal, a 3.15 da Elabet. L'offerta scende in picchiata a 1.33 per il successo di De Minaur.
Interessante la quota prevista per l'eventualità che Musetti riesca ad aggiudicarsi il primo set: puntando su questa opzione si può moltiplicare per 2.60 un qualsiasi investimento.