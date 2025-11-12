Qualificazioni Mondiali, quote e pronostico di Slovenia-Kosovo

Penultima esibizione in queste qualificazioni ai prossimi Mondiali ma ultima occasione per cercare di finire al secondo posto nel gruppo B . Penultima esibizione ma straordinaria occasione per assicurarsi il secondo posto e la possibilità di disputare i playoff con vista su Canada, Usa e Messico il prossimo anno. Ecco quote e pronostico di Slovenia-Kosovo , in programma sabato 15 novembre alle 20.45.

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

La sfida in programma sabato sera tra Slovenia e Kosovo può essere sintetizzata così visto che, con soli 180 minuti ancora da giocare, al momento la Slovenia è terza con 4 punti in meno rispetto al Kosovo il quale, tanto per completare la situazione di classifica, è 3 lunghezze più giù rispetto alla Svizzera capolista ma con una differenza di... differenza reti abissale (-1 contro il +9 degli elvetici).

La nazionale di Lubiana paga il fatto di non aver finora vinto neanche un incontro (3 pareggi e una sconfitta) e di non essere andata oltre lo 0-0 nel match di andata a Pristina ma paga, soprattutto, il 2-2 casalingo contro la Svezia all’esordio (unico punto fin qui conquistato dagli scandinavi). Il Kosovo, infatti, alla Svezia ha preso 6 punti (doppia vittoria sia all’andata che al ritorno) e questi sono due successi che, nell’economia del girone, fanno una enorme differenza.

Stojanovic e compagni vengono da 3 esiti NoGoal di fila, il Kosovo ha fatto registrare fin qui 4 NoGoal in 4 partite. E’ evidente che alla Slovenia serve soltanto vincere (in caso di pareggio resterebbero i 4 punti di svantaggio e gli ultimi 90 minuti non potrebbero più cambiare la classifica) ma, a prescindere da come andrà a finire, è il Goal che finalmente potrebbe farsi vedere.

Almeno una rete per parte a Lubiana si gioca a 1.95 su Eplay24 e NetBet, a 1.90 su Sisal.