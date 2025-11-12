Tuttosport.com
Pronostici Atp Finals, oggi Sinner-Zverev: occhio ai game totali

Dopo l'esordio convincente contro Auger Aliassime, Jannik cerca il bis a spese del tedesco
3 min
sinnerZverev pronostico
Pronostici Atp Finals, oggi Sinner-Zverev: occhio ai game totali © APS

Implacabile Jannik Sinner. Al debutto nelle Atp Finals di Torino, il numero 2 del mondo ha battuto in due set Auger Aliassime, che per la verità è rimasto in partita fino al 5-5 del primo set per poi essere condizionato da problemi fisici. Fatto sta che è sembrato il solito Sinner: concentrato, concreto, vincente. Stasera, alle 20.30, l'altoatesino sfiderà Alexander Zverev nel secondo impegno del gruppo intitolato a Bjorn Borg. Ecco quote e pronostico di Sinner-Zverev.

Comparazione quote: Over 19,5 games

Le tre vittorie ottenute nel 2025 da Sinner su Zverev (Australian Open, Vienna e Parigi) hanno portato Jannik in vantaggio per cinque a quattro nel computo degli scontri diretti. Magra consolazione per il tedesco, il fatto di essere stato l'unico in grado di strappare un set all'altoatesino, nel 2025, sul cemento indoor: è accaduto nella finale dell'Atp di Vienna, vinta per due set a uno da Sinner.

Le quote lanciano Jannik verso la sua settima vittoria consecutiva alle Atp Finals, la seconda nell'edizione in corso. Il segno 1 nel testa a testa incontro è offerto a 1.09 da Eplay24, a 1.10 da Betsson e Snai mentre il 2 del tedesco si alza a 6.60 su BetFlag, Planetwin e Lottomatica.

Quanti game saranno necessari per decretare il vincitore dell'incontro? Almeno 20, che corrisponde all'esito Over 19,5 games, è un'ipotesi offerta a 1.57 da Snai e Sisal, a 1.62 invece da Eplay24.

