Pronostico Norvegia-Estonia, non c'è praticamente quota per il segno 1 e allora...

Le qualificazioni ai prossimi Mondiali si avviano a conclusione (poi ci saranno soltanto gli spareggi che decideranno quali nazionali si aggiungeranno a quelle che, vincendo il proprio girone, avranno già staccato il biglietto per Canada, Usa e Messico).

Pioggia di gol a Oslo? Cosa dicono le quote

Per alcune squadre ci sono ancora soltanto due gare da giocare, per altre addirittura una soltanto. Al gruppo di quelle che andranno direttamente al Mondiale dovrebbe sicuramente far parte la Norvegia che, inserita nel girone dell’Italia, non solo è a punteggio pieno (18 punti dopo 6 gare) ma vanta una differenza reti sensazionale, un +26 che mette gli scandinavi in una posizione di assoluto predominio.

Giovedì, per Haaland e compagni, è in programma il penultimo appuntamento che dovrebbe contribuire ad aumentare il loro bottino, non solo in termini di punti ma anche di reti (al momento ne hanno messe a segno 29 incassandone soltanto 3 ). A Oslo, infatti, arriverà una Estonia che chiuderà le sue qualificazioni senza avere più nulla da chiedere o da raggiungere. L’undici baltico di reti ne ha già incassate 17 in 7 incontri anche se, all’andata, con i norvegesi perse soltanto di misura (0-1).

Il segno 1 della capolista non rende praticamente nulla e la scelta cade obbligatoriamente sull’Over ma, anche qui, bisogna partire dal 3,5 (almeno) in su.

Almeno quattro reti nella sfida di Oslo si giocano a 1.38 su Betsson e Eplay24, a 1.37 su AdmiralBet e LeoVegas.