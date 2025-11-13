Tuttosport.com
Irlanda, la corsa al Mondiale dipende da Cristiano Ronaldo: quote e pronostico

A Dublino i padroni di casa si giocano tutto contro i favoritissimi lusitani
2 min
IrlandaPortogalloCristiano Ronaldo
Irlanda, la corsa al Mondiale dipende da Cristiano Ronaldo: quote e pronostico© EPA

Nel gruppo F delle qualificazioni Mondiali il Portogallo è primo con 10 punti mentre l’Ungheria segue a quota 5 e l’Irlanda a 4. Con due sole altre partite da giocare è evidente che ai lusitani manca pochissimo per staccare il biglietto che porta direttamente al Mondiale.

Massimo due reti in partita? Ecco a quanto è quotato l'Under 2,5

Ungheria e Irlanda si dovrebbero contendere l’unico posto a disposizione nei playoff e stasera, mentre i magiari avranno vita facile in Armenia, l’Irlanda dovrà vedersela con Cristiano Ronaldo e compagni che si sono già imposti all’andata per 1-0.

Per battere il Portogallo all’Irlanda servirà un miracolo ma per restare, almeno teoricamente, in corsa potrebbe andar bene anche un pareggio. Il distacco con l’Ungheria salirebbe a 3 punti e si deciderebbe tutto nello scontro diretto di domenica prossima. In caso di sconfitta la corsa al Mondiale per l’Irlanda finirebbe qui.

Sulla carta il 2 non si discute ma, per lasciare uno spiraglio aperto, si potrebbe provare l’Under 2,5.

Il successo del Portogallo è offerto a 1.38 da Eplay24 e Sisal, a 1.34 da William Hill. Più alta la quota dell'Under 2,5, reperibile a 1.95 su Eplay24, Betsson e Snai, a 1.93 su Bwin.

