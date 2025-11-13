Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Qualificazioni Mondiali, Slovacchia-Irlanda del Nord è uno "spareggio": le quote

Una vittoria permetterebbe alla nazionale di Francesco Calzona di ipotecare uno dei primi due posti del girone A
2 min
SlovacchiaIrlanda del NordQualificazioni mondiali
Qualificazioni Mondiali, Slovacchia-Irlanda del Nord è uno "spareggio": le quote© Getty Images

Irlanda del Nord prima, Germania poi. La Slovacchia si gioca la qualificazione ai Mondiali nei prossimi 180 minuti. Una vittoria venerdì sera (20.45) contro i nordirlandesi, a Kosice, permetterebbe a Lobotka (convocato dal Ct Francesco Calzona) e compagni di ipotecare almeno il secondo posto, per poi giocarsi la vetta nella sfida conclusiva contro la Germania.

L'Irlanda del Nord segna oppure no? Ecco il parere dei bookmaker

La Slovacchia si presenta al match con tre punti di vantaggio sull’Irlanda del Nord, che però ha vinto lo scontro diretto di Belfast un mese fa: 2-0. Quelle sono le uniche due reti subìte fin qui dagli slovacchi, che nelle restanti tre partite hanno centrato vittoria e clean sheet contro Germania e (due volte) Lussemburgo.

Se si considera anche l’amichevole contro Israele, la nazionale di Calzona ha alle spalle cinque gare consecutive caratterizzate da No Goal e Under 2,5. Due esiti che non a caso i bookie ritengono più probabili, in questo incontro, rispetto a Goal e Over 2,5.

L’Irlanda del Nord deve prendersi dei rischi vista la situazione di classifica. Vero che chiuderà contro il Lussemburgo e la Slovacchia contro la Germania ma, con un pareggio nella sfida di stasera, serviranno combinazioni a dir poco favorevoli negli ultimi 90 minuti per favorire l’accesso nordirlandese ai primi due posti in classifica.

I bookie ritengono plausibile l’ipotesi di un’Irlanda del Nord in gol a Kosice: quota 1.66 su Eplay24 e NetBet, 1.62 su Sisal. L’esito “Segna gol ospite: No” oscilla tra quota 2 e 2.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS