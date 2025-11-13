Pronostico Finlandia-Malta, a Helsinki occhi puntati su Pukki

Finlandia in vantaggio al riposo? Le quote dell'1 primo tempo

Una Finlandia che può fare la corsa solo sulla Polonia in chiave playoff ma che, rispetto agli scandinavi, ha giocato una gara in meno ed è messa nettamente meglio in ottica differenza reti. Alla Finlandia non resta che svolgere al meglio il suo compito, o per meglio dire compitino, visto il modesto valore dell’avversario di turno.

Malta è infatti il fanalino di coda del gruppo G con due punti raccolti in sei partite, frutto di altrettanti pareggi contro la Lituania. Un gol segnato, sedici al passivo: numeri impietosi con la nazionale maltese che però nello scontro diretto giocato a marzo contro la Finlandia ha perso solo per 1-0.

La nazionale allenata da Friis dal canto suo non è un fulmine di guerra dal punto di vista realizzativo e questo fa sì che i bookmaker ritengano più probabile il No Goal (almeno una nazionale a secco) rispetto al Goal.

La spinta del pubblico di Helsinki potrebbe agevolare la Finlandia, un cui eventuale vantaggio al termine della prima frazione di gioco è offerto a 1.55 da Eplay24, a 1.62 da Sisal, a 1.63 da Elabet.

Pukki, quanto vale per i bookie l'addio con gol

Come detto c'è grande attesa per l'ultima partita ufficiale di Pukki (lunedì poi la Finlandia giocherà in amichevole contro Andorra) con la maglia dei "Gufi Reali" e l'attaccante sarà il primo a voler salutare con una rete. Pukki marcatore in qualsiasi momento dell'incontro è offerto a 1.85 da Eplay24 e NetBet, a 1.75 invece da Elabet.