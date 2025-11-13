Polonia-Olanda, lo spunto per i pronostici arriva dai precedenti

Nel gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali la lingua più parlata è l’olandese. Al comando c’è la nazionale di Ronald Koeman con 16 punti, 3 in più rispetto alla Polonia che van Dijk e compagni affronteranno a Varsavia. Ecco il pronostico di Polonia-Olanda , fischio d'inizio venerdì 14 novembre alle 20.45.

Comparazione quote: Multigol 2-4

Con una vittoria gli Orange sarebbero aritmeticamente primi con 90 minuti d’anticipo ma, visto il vantaggio abissale nella differenza reti, contro la Polonia potrebbe anche bastare un punto all’Olanda (che chiuderà contro la già eliminata Lituania) per centrare il primato. Difficile però che i Tulipani vogliano fare troppi calcoli: fin qui hanno vinto cinque partite, pareggiando solo quella contro la Polonia (1-1) a inizio settembre. E la nazionale polacca? Pesano davvero quei tre punti lasciati alla Finlandia lo scorso 10 giugno. Fin qui Polonia e Olanda praticamente si equivalgono nel computo dei gol subìti mentre gli Orange “doppiano” i rivali in fatto di reti realizzate.

Merita risalto anche il fatto che l’ultimo ko al 90’ rimediato dall’Olanda risalga al 14 ottobre 2024: 0-1 contro la Germania in Nations League. Negli scontri diretti l’Olanda è in netto vantaggio e, guardando alle reti, in dieci degli ultimi undici precedenti se ne sono viste minimo due, massimo quattro.

Per chi crede che anche questo Polonia-Olanda possa seguire la “regola” del Multigol 2-4, l’offerta di Eplay24 e Sisal si attesta sull’1.52, su Elabet l'offerta sale a 1.58.