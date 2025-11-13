Pronostico Sinner-Shelton, bookie convinti sul "tris" di Jannik: i game totali...

Sentenza Sinner. Sul cemento indoor Jannik si sente più a suo agio che nel giardino di casa: due anni senza sconfitte lo certificano. Nel terzo impegno del Round Robin alle Atp Finals, l’altoatesino (già qualificato in semifinale dopo i successi contro Auger-Aliassime e Zverez) affronta Ben Shelton, che ha perso sia contro Zverez (due set a zero) che contro Auger-Aliassime (2-1).
Più o meno di 20 game totali? Ecco il pronostico
Precedenti alla mano, l’americano ha poche speranze. Il suo unico successo contro Sinner risale al torneo di Shanghai nel 2023. Da lì in poi un monologo di Jannik, con sette vittorie di fila e nessun set perso! Numeri sensazionali come detto in apertura per il numero 2 del mondo sul cemento indoor: siamo a 28 successi consecutivi, l'ultimo ko risale a due anni fa per mano di Djokovic, nell'atto conclusivo delle Finals edizione 2023.
Il match tra Sinner e Shelton, fissato intorno alle 14 di venerdì 14 novembre, vede in Jannik il favorito assoluto nelle quote dei bookmaker. Basti pensare che, nella scommessa sul "Risultato esatto", il 2-0 per l'altoatesino figura a 1.33 sulla lavagna di Bet365, a 1.28 su quella di Bwin, a 1.27 su Snai. Da considerare che, in virtù delle due sconfitte rimediate nelle prime due gare, Shelton è già eliminato dal torneo.
Per alzare un po' la quota si può provare a guardare in direzione dell'Under 20,5 game: un esito offerto a 1.73 da Bet365, a 1.76 da Planetwin, a 1.82 da Eplay24.