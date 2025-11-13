Pronostico Sinner-Shelton, bookie convinti sul "tris" di Jannik: i game totali...

Sentenza Sinner. Sul cemento indoor Jannik si sente più a suo agio che nel giardino di casa: due anni senza sconfitte lo certificano. Nel terzo impegno del Round Robin alle Atp Finals, l’altoatesino (già qualificato in semifinale dopo i successi contro Auger-Aliassime e Zverez) affronta Ben Shelton, che ha perso sia contro Zverez (due set a zero) che contro Auger-Aliassime (2-1).