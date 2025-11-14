Tuttosport.com
L'Italia Under 21 sfida la Polonia: il pronostico della sfida al vertice

Crocevia importante per i ragazzi di Baldini, sempre vittoriosi fin qui al pari dei loro odierni avversari
2 min
BaldiniItalia Under 21pronostico
L'Italia Under 21 sfida la Polonia: il pronostico della sfida al vertice© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Non solo le qualificazioni ai prossimi Mondiali ma, in questi giorni, scendono in campo anche le Nazionali Under 21 impegnate a conquistare un posto nella fase finale dell’Europeo di categoria. Protagonista di questa competizione anche l’Italia che, dopo quattro partite, occupa il primo posto nel gruppo E a braccetto con la Polonia. Ecco il pronostico di Polonia-Italia Under 21, in programma oggi alle ore 16.

Entrambe le nazionali a segno? Le migliori quote per l'esito Goal

Due squadre che, entrambe a punteggio pieno, hanno fatto il vuoto alle loro spalle conquistando il doppio dei punti rispetto al Montenegro (attualmente terzo). Le due nazionali hanno finora affrontato (e battuto) tutte le altre compagini del girone ma ancora non si sono scontrate tra di loro. Una mancanza che sarà compensata oggi visto che il momento della verità è arrivato.

Gli Azzurrini volano in Polonia per chiudere il giro delle gare di andata proprio contro l’altra capolista che può vantare, come unico elemento di vantaggio, una differenza reti migliore (+15 contro il +10 dell’undici di Baldini) conseguenza di ben 15 reti realizzate e nessuna subìta mentre gli Azzurrini sono a quota 12 reti all’attivo e 2 al passivo.

Con questi presupposti il Goal sembra l’esito più adatto ma, se segna una e segna anche l’altra, chissà che non ci scappi anche l’Over 2,5.

Almeno una rete per parte si gioca a 1.62 su Eplay24 e Sisal, a 1.60 su Elabet. L'Over 2,5, invece, è proposto mediamente a 1.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

