Pronostico Georgia-Spagna, segno "2" a bassa quota e allora...

Ordinaria amministrazione, verrebbe da dire. Tutto facile per la Spagna nel gruppo E delle qualificazioni ai Mondiali : nelle prime quattro partite, chiunque abbia incrociato la Roja è tornato a casa a mani vuote. La nazionale di de la Fuente ha battuto due volte la Bulgaria con un complessivo 7-0 ma non è andata meglio a Turchia e Georgia . Delle tre nazionali l’unica ad aver evitato l’imbarcata è proprio la Georgia di Kvaratskhelia, che domani (ore 18.00) ospiterà la Spagna a Tbilisi.

A Tbilisi ci scappa il Goal? Qui la quota è ottima

Da marzo 2021 in poi si registrano in totale sei precedenti tra queste due nazionali: la Spagna ha sempre vinto e solo nell’incrocio più recente, datato 11 ottobre, si sono viste massimo due reti in partita. Georgia aggrappata ad una flebile speranza visto che Kvaratskhelia e compagni possono chiudere con un bottino massimo di 9 punti (ma devono battere intanto la Spagna...), sperando che la Turchia non ne faccia neanche uno nelle ultime due gare, senza dimenticare che al momento la differenza reti recita: Turchia +3, Georgia -3.

Vale la pena sottolineare come in occasione delle tre sconfitte fin qui rimediate, la Georgia abbia subìto gol sia nel primo che nel secondo tempo. La Spagna, imbattuta al 90’ da marzo 2024 (0-1 in amichevole contro la Colombia), è super favorita per la vittoria a Tbilisi. Il segno 2 è offerto a 1.22 da Eplay24, 888Sport e NetBet, l'1 della Georgia oscilla tra 11 e 14.

La Spagna concederà il primo gol in queste qualificazioni? Almeno una rete per parte è in lavagna a 2.03 su Eplay24, a 2 su Sisal, a 1.95 su 888Sport.