Kazakistan-Belgio, con una vittoria Openda e compagni volano al Mondiale: il pronostico

Primo match point per il Belgio . La nazionale allenata da Rudi Garcia , priva degli infortunati di lungo corso De Bruyne e Lukaku , può blindare il primo posto nel gruppo J e staccare così il biglietto per la fase finale del Mondiale .

Una combo per Kazakistan-Belgio: di che si tratta e quanto paga

Per centrare l’obiettivo sarà sufficiente vincere ad Astana contro un Kazakistan che i “Diavoli Rossi” hanno già liquidato, lo scorso 7 settembre, con un tennistico 6-0. I kazaki dal canto loro non accampano alcuna pretesa in questa sfida, se non quella di evitare un’altra goleada come quella subìta ad Anderlecht.

Al Kazakistan va dato atto di aver combattuto nelle gare casalinghe perse di misura contro Macedonia del Nord e Galles, in cui è risultato decisivo un gol segnato dagli avversari nella prima frazione di gioco.

Il Belgio in trasferta ha calato il poker contro il Galles e passeggiato contro il Liechtenstein, partite però in cui c’era De Bruyne ad ispirare le azioni d’attacco.

Garcia ha tuttavia molte frecce nel suo arco, vedi gli “italiani” Openda, Saelemaekers e De Ketelaere, in grado di far male alla difesa kazaka.

Difficile che il Belgio possa lasciarsi scappare un’occasione così ghiotta. I bookie non hanno dubbi, il match lo vinceranno gli uomini di Garcia e ci saranno almeno tre reti totali in partita. Per chi vuole “sposare” questa doppia tesi, l’esito da considerare è la combo 2+Over 2,5: a quota 1.50 su Eplay24 e NetBet, 1.45 su Elabet.