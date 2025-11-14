Atp Finals, pronostico Sinner-De Minaur: tra Jannik e la finale c'è solo l'australiano

Con tre vittorie in tre incontri e nessun set perso, Jannik Sinner si presenta da super favorito alla semifinale delle Atp Finals contro De Minaur. L'australiano, invece, ha vinto solo uno dei tre match giocati (contro Fritz) ma tanto gli è bastato per garantirsi la sfida contro il numero 2 del mondo. Ecco quote e pronostico di Sinner-De Minaur, in programma sabato 15 novembre alle 14.30.