Serie C girone B, il pronostico di Livorno-Ravenna

La squadra di Marchionni vuole riportarsi in vetta alla classifica "rispondendo" all'Arezzo, vittorioso nell'anticipo contro il Bra
2 min
LivornoRavennapronostico
Domenica 16 novembre (ore 14.30) all’Armando Picchi di Livorno arriva il Ravenna. La squadra di Marchionni aveva approfittato del pareggio dell’Arezzo (0-0 a Perugia) per portarsi in vetta alla classifica, adesso occupata dai toscani che nell'anticipo di venerdì sera hanno battuto 2-1 il Bra. Per rimettere il muso davanti, Okaka e compagni devono battere il Livorno: ecco quote e pronostico del match.

Ravenna senza "X": il consiglio è una combo

Il Ravenna può vantare il secondo miglior attacco del campionato mentre il Livorno di reti ne ha realizzate solo 8 in 13 gare e, come se non bastasse, è la squadra che fin qui ha perso più partite: ben 9. Altro dato di cui tener conto nei pronostici: il Ravenna è l’unica a non aver ancora pareggiato: finora undici vittorie e due sconfitte, contro Forlì e Arezzo.

Un esito da considerare, allora, potrebbe essere la combo X2+Over 1,5: una giocata che rende 1.86 volte la posta su Eplay24 e Betway, 1.75 invece su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

