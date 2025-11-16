Atp Finals, pronostico Alcaraz-Sinner: si va al terzo set? Cosa dicono le quote

La finale più attesa sarà realtà: Alcaraz contro Sinner vale il titolo di campione delle Atp Finals di Torino . Il match tra i due tennisti più forti del mondo è in programma oggi, domenica 16 novembre, alle ore 18: ecco quote e pronostico di Alcaraz-Sinner .

Quote Alcaraz-Sinner: il favorito è...

Per Jannik è la terza finale consecutiva alle Atp Finals (nella storia ci sono riusciti solo altri sei giocatori), dopo quella persa nel 2023 con Djokovic (ultima sconfitta per l'altoatesino sul cemento indoor) e quella vinta nel 2024 con Fritz. Numeri clamorosi per l'azzurro, che nei quattro match giocati nel torneo in corso non ha ceduto mai il servizio. Alcaraz è andato in crescendo dopo un avvio così così: ha ceduto un set a Fritz nel Round Robin, poi è tornato ingiocabile contro Musetti e Auger-Aliassime. In virtù dei successi ottenuti a Torino, Alcaraz è certo di conservare lo scettro di numero uno al mondo per il 2025.

Va ricordato come Sinner e Alcaraz quest'anno si siano spartiti le vittorie Slam, due a testa. Un 2025 che, nel complesso, ha fruttato otto titoli allo spagnolo contro i cinque dell'altoatesino, che ha giocato però meno tornei rispetto al fenomeno di Murcia a causa della sospensione di tre mesi legata al caso Clostebol.

Se si considerano nel conteggio anche i tornei di esibizione, Alcaraz è in vantaggio per 11 a 7 negli scontri diretti con Sinner. Il quale, però, è visto come il favorito dai bookmaker per la vittoria del torneo. Il trionfo di Sinner è quotato a 1.52 da Sisal, a 1.53 da Eurobet, a 1.57 da Eplay24. La vittoria di Alcaraz invece è proposta a 2.35 da Bwin, a 2.40 da Snai, a 1.43 da GoldBet.

Da valutare l'ipotesi che la finale possa chiudersi al terzo set: un'ipotesi in lavagna a 2.25 contro l'1.55 previsto per una sfida che si concluderà in due soli parziali.

Quota 1.85, invece, per l'eventualità che ci siano almeno due match point in partita: esito Over 1,5 match point.