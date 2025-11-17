Tuttosport.com
Germania-Slovacchia, Skriniar e compagni a caccia dell'impresa: quote e pronostico

Con una vittoria la nazionale allenata da Francesco Calzona finirà prima nel girone, costringendo i tedeschi a disputare gli spareggi
2 min
GermaniaSlovacchiapronostico
Germania-Slovacchia, Skriniar e compagni a caccia dell'impresa: quote e pronostico© Getty Images

Fino a novanta minuti fa nel gruppo A delle qualificazioni mondiali c’era ancora una discreta incertezza soprattutto per chi, tra Slovacchia e Irlanda del Nord, potesse conquistare il secondo posto e giocarsi l’accesso al Mondiale attraverso i playoff. Poi, solo tre giorni fa, il primo verdetto è arrivato... la Slovacchia batte (1-0) l’Irlanda del Nord e elimina l’undici anglosassone dalla competizione.

Segnano entrambe? Scopri le quote dell'esito Goal

Tutto deciso allora? Neanche per sogno perché adesso, con il successo di Lobotka e compagni, la classifica vede appaiate al primo posto Slovacchia e Germania con i tedeschi avanti di pochissimo grazie ad una migliore differenza reti (+7 contro +4). Un vantaggio minimo in termini numerici ma enorme in ottica qualificazione diretta visto che la nazionale guidata da Nagelsmann, nello scontro diretto di stasera che chiude i giochi, potrà contare su due risultati (anche il pareggio potrebbe bastare) mentre la Slovacchia, se vuole finire prima, deve solamente vincere. Una ipotesi sulla carta meno probabile ma, vale la pena ricordarlo, lo era anche all’andata quando invece la Germania è poi andata ko per 2-0.

Paradossalmente proprio questo risultato potrebbe fare la differenza facendo sì che la nazionale tedesca affronti l’impegno con la massima concentrazione per evitare il disastro.

Però per vincere la Slovacchia ha bisogno di segnare e la Germania non starà a guardare. L’1 per le quote è il segno più probabile e vale circa 1.22 a fronte dell'11 previsto per il 2 slovacco.

Tuttavia, l'esito Goal non sembra poi starci così male: quota 2.06 su Elabet, 2.07 su Eplay24, 2.10 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

