Coppa Davis, l'Italia può calare il tris senza Sinner e Musetti? Ecco cosa dicono le quote

Da Torino a Bologna, il grande tennis abita sempre in Italia. Dal 18 al 23 novembre va in scena la Final Eight di Coppa Davis, torneo che l'Italia ha vinto nelle ultime due edizioni. Ma nelle fila delle squadra capitanata da Filippo Volandri non ci saranno le due punte di diamante, Sinner e Musetti. Una situazione che determina significative variazioni nelle quote Vincente Coppa Davis.
Chi vince la Coppa Davis? Il parere dei bookie
Se con Sinner l'Italia era indicata come la grande favorita da tutti gli operatori, dopo la rinuncia dell'altoatesino, a cui si è accodato anche quello che doveva essere il secondo alfiere della spedizione azzurra, Lorenzo Musetti, adesso la griglia è cambiata.
La squadra da battere secondo gli operatori è la Spagna di Alcaraz, quotata a 2.25 da Snai, a 2.50 da Sisal e da Eplay24. Il terzo trionfo dell'Italia, che può comunque contare sul doppio Bolelli/Vavassori (approdato alle semifinali alle ATP Finals), è proposto a 4 da Eplay24 e da Snai, a 4.50 da Sisal. Più staccate le altre nazionali: la Francia, la Germania di Zverev e la Repubblica Ceca pagano tra 5 e 10 volte la posta.
Coppa Davis, Italia-Austria: chi vincerà per i bookie
Italia in seconda fila dunque per la vittoria dell'Insalatiera ma favoritissima nel match che, mercoledì 19 novembre, la vedrà contrapposta all'Austria.
Quota 1.10 per l'ipotesi che siano i ragazzi di Volandri a passare il turno contro il 6 previsto per la truppa austriaca, che nelle qualificazioni ha battuto Finlandia e, a sorpresa, Ungheria.
Oltre ai doppisti, faranno parte del quintetto azzurro Berrettini, Cobolli e Sonego, con il torinese che torna quindi in nazionale dopo il trionfo in Coppa Davis nel 2023.