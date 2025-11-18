Tuttosport.com
X Factor 2025, chi sarà eliminato nel 5° live? Per i bookmaker rischia...

Giovedì 20 novembre altra serata di grande musica sul palco dell'X Factor Arena: attesa per gli inediti dei concorrenti e non solo
2 min
X Factor 20255 livequote
X Factor 2025, chi sarà eliminato nel 5° live? Per i bookmaker rischia...© ANSA

Tutto pronto per il 5° live di X Factor 2025, il music show condotto da Giorgia in onda ogni giovedì, alle 21.15. La tensione sale dopo la doppia eliminazione al femminile della scorsa puntata, con Michelle e Layana che hanno dovuto lasciare il programma. Chi sarà il primo eliminato della 5ª puntata? Ecco cosa dicono le quote.

Chi vince X Factor 2025? Il favorito è sempre PierC

Nel 5° live potremo ascoltare gli inediti dei concorrenti rimasti in gara. A proposito di concorrenti, il favorito per la vittoria finale resta sempre, stabilmente, PierC: il talento della squadra di Francesco Gabbani si gioca vincitore del programma a 2.

Alle sue spalle c'è Rob, definita da Achille Lauro l'Underdog di questa edizione. L'artista, inserita nel team di Paola Iezzi, ha incendiato per l'ennesima volta il palco grazie ad un'impeccabile interpretazione di "Bring me to life" degli Evanescence ed è adesso la seconda favorita a 3.50, con "sorpasso" operato a spese di Delia, cantante della squadra di Jake La Furia, che si attesta invece su quota 4.50.

Primo eliminato 5° live: Tellynonpiangere rischia per i bookie

Puntate aperte anche su chi sarà il primo eliminato della 5ª puntata di X Factor 2025. A rischiare di più, secondo i bookie, è Tellynonpiangere (squadra Francesco Gabbani), quotato a 1.57.

Dopo di lui, in questa scommessa, la quota più bassa è per Viscardi, che la scorsa settimana si è salvato al ballottaggio contro Layana. L'ipotesi che sia l'artista campano a lasciare il programma giovedì sera vale 2.50 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

